Dierenarts Irene over 24 gedumpte chihuahua’s: ’Ze gaan het redden’

Binnenland

Drie jonge wilde honden geboren in safaripark Beekse Bergen

Safaripark Beekse Bergen heeft er drie jonge wilde honden bij. De dieren zijn al in november vorig jaar geboren, maar verbleven tot nu toe in hun hol. Beekse Bergen werkt mee aan een Europees fokprogramma voor wilde honden, omdat de dieren in het wild worden bedreigd. Van alle grote Afrikaanse roofd...