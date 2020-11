Coronaposters in Etten-Leur beklad met antisemitische symbolen

De actie ’Met ELkaar’ werd aan het begin van de coronacrisis in het leven geroepen door drie vrienden om de onderlinge verbondenheid van hun stadsgenoten kracht bij te zetten. Tijdens de tweede golf wordt op reclameborden het dragen van mondkapjes gepromoot. Die actie is nu het doelwit geworden van vandalisme.

Op Facebook schrijven mensen dat ze de actie ’ziek’, ’walgelijk’ of ’vreselijk’ vinden. Twan Robbeson, één van de initiatiefnemers van ’Met ELkaar’, laat weten dat de bekladde posters vervangen worden door nieuwe. Of aangifte gedaan wordt, durft hij nog niet te zeggen. „Die kans is wel aanwezig. Ik ben een voorstander van vrijheid van meningsuiting, maar dit is vandalisme.”