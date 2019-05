Stille tocht voor vermoorde vrouw Den Haag

Politieonderzoek op de Brunssummerheide. Ⓒ ANP

DEN HAAG - In Den Haag wordt zaterdagmiddag een stille tocht gehouden voor de 56-jarige vrouw die op 4 mei werd doodgestoken in de Scheveningse Bosjes. Burgemeester Pauline Krikke loopt mee. Veel mensen hebben hun hond meegenomen. Het slachtoffer was haar twee honden aan het uitlaten toen ze werd omgebracht.