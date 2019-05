Premier Morrison mag door in Australië

Volgens de berekeningen van de publieke omroep ABC, nadat ruim de helft van de stemmen was geteld, kunnen de Liberale Partij van Morrison en de Nationale Partij vermoedelijk zelfs samen een nieuw kabinet vormen met voldoende steun in het parlement. Ze kunnen samen al rekenen op 75 zetels in het Lagerhuis, nog één te weinig voor de absolute meerderheid. De officiële uitslag wordt mogelijk pas na het weekeinde bekend.

Oppositieleider Bill Shorten gaf zijn nederlaag zaterdagavond toe en feliciteerde Morrison. Daarna maakte hij zijn afscheid als voorman van Labor bekend. Hij blijft wel parlementslid. Voor de sociaaldemocraten was de dreun enorm. Tot de stemlokalen opengingen lag Labor tweeënhalf jaar lang voor in de peilingen. De hoop eindelijk weer te kunnen regeren was dan ook groot. „Ik weet dat jullie allen lijden. Ik ook”, zei Shorten tegen zijn achterban.

