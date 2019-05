Grote opkomst bij afscheid Julie

Naasten van Julie Van Espen vormen een erehaag tijdens haar uitvaartdienst. Ⓒ AFP

SCHILDE - In een kerk in het Belgische Schilde is zaterdag afscheidsdienst gehouden voor Julie Van Espen, de 23-jarige studente die onlangs werd vermoord. Volgens een schatting van de politie volgden ongeveer 1600 mensen de uitvaartplechtigheid buiten op het plein bij de kerk. In de kerk zelf waren z’n zevenhonderd familieleden, vrienden en kennissen van de studente. De aanwezigen luisterden naar getuigenissen van de ouders, broer, zus, en vriend van Julie.