Desperados mag tequila claimen volgens rechtbank

Desperados wordt - in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden - al jaren geproduceerd door Heineken. Volgens de Mexicaanse instantie is het gebruik van het woord tequila ontoelaatbaar en misleidend omdat het percentage tequila in Desperados verwaarloosbaar is.

De Amsterdamse rechtbank oordeelde echter dat dit niet kan worden aangetoond. VHeineken mag het woord 'tequila' dus gewoon blijven gebruiken op de etiketten.

