’Dode Amsterdam slachtoffer ruzie om parkeerkaart’

Politie op het Rembrandtplein in de hoofdstad. Ⓒ ANP REMKO DE WAAL

AMSTERDAM - Aan de dood van een 26-jarige man zaterdagochtend in parkeergarage The Bank bij het Rembrandtplein in Amsterdam is een ruzie voorafgegaan bij de parkeerautomaat. Die ruzie lijkt de aanleiding voor de schietpartij die de Almeerder fataal werd, meldt Het Parool.