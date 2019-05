Debat tussen Rutte en Baudet gaat door

Over de voorwaarden voor het debat soebatten de twee partijen al dagen. Nadat Rutte de Forum-leider had uitgedaagd afgelopen dinsdag ging Baudet akkoord en leek het in kannen en kruiken. Maar toen wilde de één, Baudet, dat het op Facebook uitgezonden zou worden en zonder bemoeienis van tv-redacties die links zouden zijn. De ander, Rutte, wilde echter dat het ook op tv uitgezonden zou worden omdat anders een hoop Nederlanders het niet zouden kunnen zien.

Het debat over het debat lijkt nu eindelijk over. Het debat wordt in de Rode Hoed gehouden. De talkshow laat in een verklaring weten: „Na dagen van contact tussen de VVD en Forum voor Democratie is er een akkoord bereikt.”