Vervroegde verkiezingen in Oostenrijk na schandaal

Heinz Christian Strache maakte eerder vandaag bekend dat hij opstapt na een omkoopschandaal rondom zijn persoon. Ⓒ EPA

WENEN - Oostenrijk stevent af op vervroegde verkiezingen na het aftreden van de omstreden vicekanselier Heinz-Christian Strache. Dat heeft het nationale persbureau APA zaterdag gemeld, met een verwijzing naar bronnen binnen diens partij, de rechts-populistische FPÖ. Met de conservatieve regeringspartner ÖVP is geen overeenstemming bereikt over voortzetting van de coalitie. Struikelblok was de personele invulling.