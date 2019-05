’Nerveuze’ Fransman met miljoen euro aan drugs opgepakt

De bestuurder zit vast. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

DE LUTTE - De politie heeft een 24-jarige Fransman in de kraag gevat die ter waarde van ruim een miljoen euro crystal meth bij zich had. De drugs, ongeveer 10 kilo, was verdeeld over tien plastic zakken. De aanhouding was vrijdagmiddag bij De Lutte, vlakbij de Duitse grens.