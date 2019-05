Feyenoord-fans gaan los in Amsterdam: politie voorkomt clash

,,We kregen meldingen binnen dat een conflict dreigde tussen twee rivaliserende groepen”, zegt een politiewoordvoerder. ,,Toen we daar arriveerden was er inderdaad sprake van een dreigende situatie en moest een politiemacht voorkomen dat de boel zou uitmonden in een vechtpartij. Door de-escalerend op te treden slaagden we daar in.”

De politiewoordvoerder zegt dat er geen arrestaties zijn verricht en dat er voor zover zij weet geen gewonden zijn gevallen. ,,Maar het is heel vervelend dat dit gebeurt. De supporters kwamen mee naar Amsterdam met de amateursectie van Feyenoord die tegen Swift speelden en we waren wel enigszins voorbereid dat er iets zou kunnen gebeuren.”

Uitvak

De rivaliteit tussen de fans is al jaren aan de gang en voorkomt dat bij duels tussen Ajax en Feyenoord uitfans bij de Klassieker worden toegelaten. ,,Dit soort ongeregeldheden helpen niet om daar verandering in te brengen. Als het nu al fout gaat, dan mag je je afvragen wat er gebeurt als er twee supportersgroepen bij zo’n duel aanwezig zijn”, aldus de spreekbuis van de politie.

De amateurclubs zijn beide geschrokken van het incident. Er was volgens woordvoerders geen sprake van vijandigheid tijdens de wedstrijd die goed en sportief verliep en eindigde in een 3-2 overwinning voor de Rotterdammers. Pas achteraf ging het fout toen de provocaties bijna uitmondden in een gevecht.

Tijdens de schermutselingen zijn er wel twee ruiten van de spelersbus van Feyenoord ingegooid. De politie onderzoekt nog of dit door aanwezige Ajaxfans is gedaan.