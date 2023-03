Polen stuurt als eerste land straaljagers naar Oekraïne

WARSCHAU - Polen gaat als eerste land straaljagers leveren aan Oekraïne om te helpen in de strijd tegen de Russen. „Binnen een paar dagen sturen we, als ik het me goed herinner, vier gevechtsklare toestellen naar Oekraïne”, zei president Andrzej Duda donderdag op een persconferentie.