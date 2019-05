Fans op Formule 1-missie in de duinen

Max Verstappen is de grote publiekstrekker tijden de Racedagen in Zandvoort. Ⓒ ANP

ZANDVOORT - Achter hun ruggen raast Max Verstappen voorbij, maar Carl de Lima en zijn vriendenkring hebben even meer aandacht voor het treetje bier dat tussen hen in op een duin in de Kumhobocht van Circuit Park Zandvoort angstaanjagend leeg begint te raken.