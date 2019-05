VVD: Songfestival niet per se in Amsterdam

De Israëlische winnares van vorig jaar, Netta, riep al enthousiast na de winst van Duncan dat volgend jaar dus Amsterdam op het programma staat. Maar dat is nog geen gelopen race. Maastricht meldt zich bijvoorbeeld al als potentiële kandidaat en wellicht willen andere plaatsen ook wel de organisatie op zich nemen.

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen: „Wat mij betreft staat niet vast dat we automatisch naar Amsterdam kijken voor de organisatie. Nederland is groter dan alleen de randstad.”

Op de vraag of de tv-omroepen het feestje helemaal alleen moeten gaan betalen, geeft hij nog geen antwoord. Zijn collega van het CDA, Kamerlid Harry van der Molen, wel: „Dat we het Eurovisie Songfestival gewonnen hebben is niet alleen vrij uniek na 44 jaar, maar het is ook een unieke kans om ons land in de schijnwerpers te zetten komend jaar. Ik denk dat we met bestaande ’potjes’ een heel eind komen, en de overheid hoeft het vast niet alleen te doen.” Maar benadrukt Van der Molen: „Als er eenmalig geïnvesteerd moet worden, dan is het CDA daartoe bereid.”

