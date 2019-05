Zomer wordt droog, zonnig en warm

Amsterdam - Komende zomer wordt droger, zonniger en heter dan normaal. Er is veel ruimte voor de zon in de lange periodes met zomers weer. De gemiddelde temperatuur komt volgens Weeronline uit op 18,0 graden; 17,0 graden is normaal. In 2018 beleefden we de warmste zomer ooit met een temperatuurgemiddelde in De Bilt van 18,9 graden.