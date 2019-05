Vier doden in Israël na instorten kraan

De achterkant van de kraan, die in het midden van een grote bouwplaats in de stad Yavne stond, stortte in toen de cementen gewichten die het gevaarte in evenwicht moesten brengen, het begaven. Drie bouwvakkers kwamen daardoor om het leven. Reddingswerkers probeerden twee andere bouwvakkers die tientallen meters boven in de kraan zaten naar beneden te halen. Een van hen bleek niet meer te leven.

Vorige maand kwam een andere bouwvakker op dezelfde bouwplaats om het leven. Hij werd geëlektrocuteerd toen hij in contact kwam met een kraan die een hoogspanningskabel raakte.