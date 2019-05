Rutte: Trump komt misschien in augustus

Nederland hoopte aanvankelijk Trump in juni te kunnen ontvangen. De Amerikaanse president is dan toch in Europa om stil te staan bij de 75ste verjaardag van D-Day. Een Nederlandse ondernemer wilde Trump dan graag de vlag aanbieden die het eerste Amerikaanse landingsvaartuig voerde dat op 6 juni 1944 de Normandische kust bereikte. Hij kreeg steun van de Amerikaanse ambassadeur in Den Haag.

Trump heeft het die dagen echter te druk om ook Nederland aan te doen, verwacht Rutte. „Maar we hebben natuurlijk 31 augustus weer Terneuzen”, zei de premier in WNL op Zondag. „Daar vieren we zeg maar de bevrijding van dit deel van Europa.”

Nederland organiseert in juni ook een topconferentie over ondernemerschap waarvoor het Trump hoopte te strikken. Ook die lijkt het dus zonder de president te moeten doen. Trumps dochter Ivanka komt mogelijk wel.