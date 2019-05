Indianen lachen nieuwe saus ’Mayochup’ uit

„Wij de Cree-mensen lachen om de naam om wat het betekent in onze taal”, zegt Grand Chief Jonathan Solomon tegen de National Post. De Cree is de grootste (red. ruim 200.000 verdeeld over 135 clans) van de oorspronkelijke bevolkingsgroepen in Canada.

Mayochup zou door de Cree vertaald worden als ’poepgezicht’ of ’poep op mijn gezicht’.De taalmisser werd door CBC-radioman Waubgeshig Rice op Twitter wereldkundig gemaakt.

Arden Ogg, de directeur van het Cree Literacy Network geeft aan dat de vertaling per dialect kan verschillen, maar dat mayo een zeer sterke gelijkenis heeft met het Cree-woord mêyi wat uitwerpselen betekent.

„Zeker, het eerste deel verwijst naar uitwerpselen, het product zal bij iedereen die de Cree-taal beheerst op hoongelach kunnen rekenen”, vermoedt Ogg.

Volgens de statistieken spraken er in Canada 96.575 mensen in 2016 Cree en dan zijn er nog regionale dialecten, waaronder Plains Cree, Woods Cree, Swampy Cree, Northern East Cree, Moose Cree en Southern East Cree.

Heinz heeft nog niet gereageerd op de ongelukkige naamkeuze voor de Canadese markt.