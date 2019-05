Buma ergert zich aan taalgebruik

Dat zei Buma zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. Hij ziet dat nieuwe partijen zich profileren met ’gescheld’. Vroeger werd er volgens hem ook stevig gedebatteerd maar niet op deze manier. Volgens hem moet dat een ’leerpunt’ voor Den Haag zijn.

Buma keek in het tv-programma terug op zijn carrière omdat hij binnenkort het Binnenhof verlaat om burgemeester in Leeuwarden te worden. „Het is moeilijk om in de politiek te komen, maar het is nog moeilijker om eruit te gaan. Zeker om er onbeschadigd uit te gaan”, zei de CDA’er. Volgens hem vinden mensen het bijvoorbeeld óf te vroeg óf te laat dat een politicus weggaat. Maar Buma benadrukt dat hij niet nu burgemeester wordt omdat hij per se iets anders moest, maar omdat hij graag deze functie wilde. „Hier kom ik vandaan en hier wil ik ook naartoe”, zei hij over Friesland.

