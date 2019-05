Confrontatie met Luns Johnson over dood Ivana Smit

Thijs Zeeman (links): Wat mij betreft is deze confrontatie duizend keer meer waard dan wanneer Luna (rechts) snikkend had verteld hoe erg ze het allemaal vindt voor de ouders.

Amsterdam - Na maanden werk was het ’jackpot’ voor programmamaker Thijs Zeeman. Hij speurde de Johnsons op, het echtpaar van wie hij zeker weet dat ze een rol hebben gespeeld bij de dood van het Nederlandse model Ivana Smit. In een confrontatie eist hij antwoorden van Luna, de vrouw des huizes. Zeeman: „Soms zegt een beeld meer dan duizend woorden. Ik heb in de ogen gekeken van iemand die keihard is.”