Internationaal gesignaleerde verdachte mogelijk herkend, politie doet inval in hotel Rijswijk

Op de eerste signalering van de verdachte volgde een achtervolging door het centrum van Den Haag, waarbij de Koninklijke Marechaussee de auto waarin de verdachte zich bevond klem reed. De persoon wist echter te ontkomen.

Later viel het Aanhoudings- en Ondersteuningsteam van de politie Rijswijk na een tip het Bastion hotel aan de Polakweg binnen. Verschillende hotelgasten moesten voor de ingang van het hotel wachten tot de actie voltooid was. De politie meldt dat de verdachte niet is aangetroffen in het hotel.