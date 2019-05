Gewonden door aanslag op toeristenbus Gizeh

Hun nationaliteit is nog niet bekendgemaakt, maar de Egyptische staats-tv meldde dat in het voertuig 25 Zuid-Afrikanen zaten.

Volgens veiligheidsbronnen was de explosie vlak bij het nieuwe Groot Egyptisch Museum in Gizeh, een voorstad van Caïro en wereldberoemd door de piramides. In december kwamen in dezelfde buurt drie Vietnamese bezoekers en een lokale gids om het leven door een bermbom. Militanten kiezen de laatste jaren in Egypte regelmatig toeristen als doelwit.