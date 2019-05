Duncan Laurence terug op Nederlandse bodem

Tientallen fans staan op luchthaven Schiphol klaar om Duncan Laurence een groots onthaal te geven. De eerste Songfestivalwinnaar in 44 jaar landt rond 17.00 uur en wordt na een persconferentie vanaf 18.30 verwelkomd in aankomsthal 4.

Op de grond zitten daar zijn fans Bjarn (18), Lois (17), Lisa (16), Loes (18) en Fabienne (15). Per se willen ze vooraan staan om Duncan te begroeten en feliciteren. Ze zitten nog helemaal vol van de bloedstollende finale. „De bal was echt een gloed van hoop. Ik kreeg kippenvel”, zegt Fabienne.

De vijf kennen elkaar van concerten van Ilse de Lange, die de winnaar coachte bij de Voice of Holland, en vijf jaar geleden met The Common Linnets tweede werd. Ook bezoeken ze concerten van beginnende singer-songwriters, die nog niet zijn doorgebroken.

Dat is de Amersfoorter nu wel, constateert de 30-jarige Svenja, getooid in oranje en beschilderd met de kleuren van de Nederlandse vlag. ’Team Duncan’, staat er in het meegebrachte spandoek dat over de rand van het dranghek hangt. Moeder Loes (60) hoopt op een handtekening en een foto. Mocht de vermoeide zanger daar niet aan toekomen? „Ook goed.” Svenja vult aan: „Dat we erbij mogen zijn, is al te gek.”

Bij de finale heerste thuis nog hysterie, zegt Svenja die overloopt van positiviteit. Zoon Dylan (11) voorspelde het eindklassement voor het tweede jaar op rij het best en won ’de mand’, met onder meer spekkies, chocola en douchegel. Zijn geheim? Dylan glimlacht. „Kijken bij de bookmakers, wat de anderen voorspellen.”