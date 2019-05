Klaver: nieuw kabinet zonder GroenLinks haast ondenkbaar

De GroenLinks-voorman is optimistisch over de huidige positie van zijn partij. Zijn voorgangers moesten volgens hem tegen de tijdsgeest vechten. „Maar nu hebben we de wind mee.” Hij wees bijvoorbeeld op het thema duurzaamheid, dat volgens hem dankzij GL inmiddels overal op de agenda staat. Klaver wil in 2021 een ’keerpunt’ bewerkstelligen en een links kabinet bewerkstelligen, een opvolger van het kabinet-Den Uyl.

Klaver haalde in zijn speech ook uit naar rechts. „Rechts heeft nog geen begin van een idee van hoe je verbindt”, zei hij richting zijn concurrenten. Al was Klaver ook niet erg verbindend toen hij daarop zei dat rechts met een ’ondraaglijke leegte’ kampt en zich vooral druk maakt om paaseitjes en Zwarte Piet. Klaver maakte zich daarnaast druk om een recent filmpje van Forum-voorman Baudet waarin het binnenhalen van vluchtelingen met de holocaust werd vergeleken omdat immigranten het op onze vrouwen zouden hebben voorzien. De GL-leider zei dat het na dit filmpje ’naïef’ is om nog te denken dat Baudets flirts met het rechtsextremisme toevallig waren.