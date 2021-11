Bijna de helft van de wereldbevolking is ondervoed of te zwaar

Amsterdam - Bijna de helft van de wereldbevolking is ondervoed of te zwaar. Volgens een onderzoek, dat is gepubliceerd in het Global Nutrition Report (GNR), kampt 48 procent van alle mensen ter wereld met gezondheidsproblemen door voeding.