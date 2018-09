Flatbewoners Tilburg in discussie na winst in loterij

Westpoint in Tilburg Ⓒ Hollandse Hoogte

TILBURG - De bewoners van woontoren Westpoint in Tilburg zouden dolgelukkig moeten zijn: iedereen won een gekleurde fiets van de Postcode Loterij. Alleen één probleem, want waar moeten ze die fietsen laten? Het frappante van het verhaal is dat er voor de loterijwinst al een discussie was over het lot van hun ’gewone’ fietsen. „Het is bijna ironisch”, zegt een bewoner.