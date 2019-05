Bieten en kaastengels bij jarig GroenLinks

Volgens partijleider Jesse Klaver is een volgend kabinet zonder GroenLinks ’haast ondenkbaar’. Ⓒ ANP

Amsterdam - Bitterballen van bieten, kaastengels en vinyl plaatjes uit de boxen. GroenLinks vierde de 30ste verjaardag geheel in eigen stijl en voerde de nieuwe, omstreden regels van het plaatselijke bestuur - alleen maar vegetarische hapjes bij officiële gelegenheden - dus netjes uit. De partij oogt blij en optimistisch, maar er is ook onvrede over dat de partij landelijk altijd maar langs de kant staat te schreeuwen.