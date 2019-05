Met Mark Rutte op campagne

— Mark Rutte heeft zich volop in de campagne voor de Europese verkiezingen van donderdag gestort. Aanstaande woensdag gaat de premier de confrontatie aan met de grootste concurrent van zijn VVD: Forum voor Democratie. Intussen voert hij campagne, zoals gisteren in Amsterdam, Haarlem en Den Haag. De Telegraaf volgde Rutte een dag in de nieuwe premierbus.