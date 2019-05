Explosie verwoest Duits huis, twee vermisten

RETTENBACH AM AUERBERG - Een enorme explosie heeft zondag een woning in de Duitse plaats Rettenbach am Auerberg, ten zuidwesten van München, met de grond gelijkgemaakt. De reddingsdiensten hebben tot dusver alleen een 39-jarige vrouw zwaargewond onder het puin vandaan kunnen halen. Twee personen worden nog vermist. De zoekactie gaat mogelijk de hele nacht door.