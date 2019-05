Explosie verwoest huis: vader dood, dochter vermist

RETTENBACH AM AUERBERG - Een enorme explosie heeft zondag een woning in de Duitse plaats Rettenbach am Auerberg, ten zuidwesten van München, met de grond gelijkgemaakt. De reddingsdiensten hebben in de nacht van zondag op maandag een dode gevonden. Het gaat vermoedelijk om de 42-jarige mannelijke bewoner van het huis. Eerder werd de 39-jarige vrouw van de man al gevonden. Hun zevenjarige dochter wordt nog vermist.