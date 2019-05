Explosie verwoest huis: vader en dochter (7) dood

Een enorme explosie maakte het pand in de Duitse plaats Rettenbach am Auerberg, ten zuidwesten van München, zondag met de grond gelijk. Reddingswerkers vonden in de nacht van zondag op maandag al een lichaam, vermoedelijk de 42-jarige vader van het meisje. Zijn 39-jarige vrouw was eerder al gevonden. Zij was ernstig gewond.

Aan het begin van de avond zijn schijnwerpers geplaatst rond de rampplek om de hele nacht te kunnen doorwerken. Ongeveer 350 mensen groeven met blote handen in het puin. Naast speurhonden werden ook camerasondes gebruikt.

Aanvankelijk werd gevreesd dat er mogelijk zeven personen lagen bedolven onder het ingestorte pand van drie verdiepingen. De twee zoons van het echtpaar waren echter niet thuis en een alleenstaande vrouw die er woonde evenmin. Er wordt nu niemand meer vermist.

De oorzaak van de explosie is niet bekend. Het vermoeden van een gasexplosie kon niet worden bevestigd. Het huis zou niet eens aangesloten zijn op het aardgasnet.