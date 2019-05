Turkse voetbalfans uit hun dak in Rotterdam en Den Haag

Galatasary won zondag met 2-1 van de enige overgebleven concurrent Medipol Basaksehir, de club waar president Erdogan tot 2000 nog voorzitter van was. Galatasary is daardoor, met nog een speelronde te gaan, niet meer te achterhalen.

In Rotterdam, in de omgeving van het Hofplein, gingen fans uitzinnig de straat op. Door de mensenmassa liep het verkeer langzaam vast. Een deel van het plein is afgezet. De sfeer wordt omgeschreven als ’gemoedelijk’.

Ook in de Haagse Schilderswijk werd de zege van Galatasaray gevierd. De Hobbemastraat werd er afgesloten voor verkeer in verband met de groepen supporters.