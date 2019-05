Mystiek klooster krijgt een gezicht

Bert en Jolande Letteboer waren onder de indruk van de eetzaal. Ⓒ Reinier van Willigen

ZENDEREN - De broeders en paters van het Karmelietenklooster in Zenderen hoeven op deze dag des heren niet lang te peinzen over een zinvolle tijdsbesteding. Bezoekers staan welhaast aan de poort te rammelen om eindelijk eens door zo’n vrome monnik in de imposante bouwwerken en omliggende tuinen rondgeleid te worden.