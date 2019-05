EHBO in de klas

„Door dit soort lessen op school te organiseren zorg je ervoor dat uiteindelijk de hele Nederlandse samenleving beter voorbereid is op noodsituaties”, zegt Marieke van Schaik, directeur van het Rode Kruis. Vandaag gaat daarom een petitie van start, met de bedoeling 40.000 handtekeningen op te halen om de eerstehulplessen op de politieke agenda te krijgen.

„Op dit moment heeft slechts 17 procent van de bevolking een geldig EHBO-certificaat, terwijl iedereen in een situatie kan komen waarbij kennis van eerste hulp nodig is. Hoe meer hulpverleners, hoe meer levens we kunnen redden.”