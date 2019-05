’Kennis redt levens’

Dokter Bernard Leenstra is een voorvechter van EHBO-les in het voortgezet onderwijs. Twee ’slachtoffers’ wachten op hulp. Ⓒ Foto Nout Steenkamp

Den Haag - EHBO moet een vast onderdeel worden in het lesaanbod op middelbare scholen. Het Rode Kruis en een groep van 17 artsen – verenigd in Schok & Pomp – vinden dat er ’eerstehulplessen’ nodig zijn om zo in de toekomst levens te redden.