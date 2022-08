Griekenland eindelijk van financieel strafbankje

ATHENE/BRUSSEL - Griekenland is na twaalf jaar eindelijk af van het strenge toezicht van de eurozone op zijn financiën. Het is volgens de eurolanden voldoende opgekrabbeld van de financiële crisis om weer zelf over de schatkist te waken.