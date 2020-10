Trump: winst Biden in Iowa zou ongeloofwaardig zijn

„Mijn voorsprong in de peilingen in Iowa baart mij zorgen. Ik sta maar zes procent voor”, zei Trump volgens de lokale krant Des Moines Register. Hij staat op 50 procent en Biden op 44 in de staat. „Als Biden hier wint, twijfel ik aan de juistheid van die uitslag.” In 2016 won Trump ruim in Iowa.

De president viel Biden tijdens de rally wederom aan. „Xi Jinping is 100 procent, Kim Jong-un is 100 procent, Vladimir Poetin is 100 procent en Biden stond zelfs op zijn hoogtepunt niet bekend als slim. Als hij wint zijn we overgeleverd aan radicaal links.” Ook hekelde Trump zoals vertrouwd de ’Washington Swamp’ - het volgens de president vastgelopen politieke systeem. „Ik wist niet dat het zó vies, smerig en diep was.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Maximale groepsgrootte

Op foto’s is te zien dat honderden mensen op de bijeenkomst zijn afgekomen. Het coronateam van het Witte Huis heeft als richtlijn dat in Iowa maximaal 25 mensen bij elkaar mogen komen om verspreiding van het longvirus te voorkomen.

Bekijk ook: Trump boos op Twitter en Facebook om blokkeren artikel zoon Biden

Getuige vereist voor briefstem

Briefstemmen voor de presidentsverkiezingen in de Amerikaanse staat North Carolina moeten vergezeld worden van een handtekening van een derde die getuigt dat een stembiljet daadwerkelijk door de stemgerechtigde is ingevuld, oordeelde een federale rechtbank woensdag. De uitspraak is goed nieuws voor Republikeinen, die strengere regels willen omtrent het stemmen per post.

De rechtbank maakt het met de uitspraak onmogelijk dat kiezers die hun stem al zonder handtekening hebben verstuurd hun fout nog kunnen repareren. De rechters hadden zich gebogen over regels van de staat waaronder kiezers het gebrek aan een handtekening nog konden goedmaken met een schriftelijke verklaring onder ede.

Phil Berger, de Republikeinse senator namens North Carolina, verwelkomde de gerechtelijke uitspraak. In 2016 won Trump de staat met 3,6 procent verschil ten opzichte van Hillary Clinton. Dit jaar geldt North Carolina als een van de zwaarst bevochten staten.

Vanwege de corona-epidemie brengen meer Amerikanen dan ooit te voren naar verwachting hun stem per post uit. President Donald Trump en de Republikeinen beweren dat dit verkiezingsfraude in de hand werkt. Volgens de Democraten proberen de Republikeinen zo te voorkomen dat mensen per post kunnen stemmen en twijfel te zaaien over de legitimiteit van de verkiezingen. Door het hele land lopen tal van rechtszaken over de wijze van stemmen en tellen.