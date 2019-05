Etentje met zure nasmaak

Ter gelegenheid van Kleins zilveren jubileum bij de Vara organiseerde hij op kosten van de rode omroep een etentje in zijn eigen restaurant. De kosten – volgens ingewijden zo’n 2000 euro voor vijftig mensen – waren weliswaar niet exorbitant, maar hij had volgens de gedragscode van de NPO nooit mogen declareren bij de Vara vanwege de zakelijke banden die hij met Thaicoon onderhield.

De kwestie kwam naar boven na vragen van de CIPO over Kleins ’nevenfunctie’ als restauranthouder. De gekozen eigendomsconstructie, met een trustfonds in het Britse Kent, zou de belastingdienst voor ruim 70.000 euro benadelen, onthulde NRC Handelsblad. De architecten van de juridische constructie werden in 2014 veroordeeld voor witwassen en fraude, maar Klein bleef met ze samenwerken.

Dat de omroepbobo ook op kosten van de belastingbetaler bij zijn eigen restaurant zou hebben gegeten, is nieuw.

Zowel BnnVara als de NPO weigert in te gaan op inhoudelijke vragen over het declaratiegedrag van Klein, omdat dit nog wordt onderzocht door de CIPO. BnnVara bevestigt wel de vragen te hebben ontvangen. „Hier werken wij aan mee. De bevindingen wachten we nu af.”

CIPO benadrukt dat de vragen aan NPO en BnnVara gingen over het melden en toetsen van Kleins nevenfunctie, ’niet over eventuele etentjes’. „Maar als de antwoorden aanleiding geven om breder te kijken, dan zullen wij onze ogen daar zeker niet voor sluiten.”

Klein, die videodirecteur is van de NPO en netmanager van NPO1, zou in eerste instantie hebben gesteld dat hij de rekening zelf heeft betaald. BnnVara heeft de declaratie echter teruggevonden, waarmee die verklaring op losse schroeven is komen te staan.

Omroep MAX-boegbeeld Jan Slagter zegt desgevraagd te weten van de declaratie van het jubileumetentje van Klein bij zijn eigen restaurant. Wel noemt hij andere bedragen: zo’n 1500 euro voor veertig man.

Klein, die voor het Eurovisie Songfestival in Israël was, maakte geen gebruik van de uitnodiging om persoonlijk op de kwestie te reageren.