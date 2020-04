Man in dinosauruspak houdt huis in het Duitse Hamelen

De politie kreeg in de nacht van woensdag op donderdag van een automobilist de melding dat er een „Tyrannosaurus Rex” rondhing bij een supermarkt in de plaats in Nedersaksen. Omdat de man geen misdrijf had gepleegd, kreeg hij een uitbrander.

Waarom de man als dinosaurus de straat op ging is niet duidelijk. De volle maan heeft op sommige mensen een vreemde uitwerking, aldus de politie.