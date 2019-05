Hoofdverdachten aanslag Panorama ontkennen

Alleen de 26-jarige Mike van den B. uit Rotterdam gaf toe dat hij was opgetreden als chauffeur van de schutter, en op de uitkijk stond. ,, Als ik had geweten dat er geschoten zou worden, dan was ik niet meegegaan.”

Hoofdverdachte Richard Z. (42) uit Woerden deed er volledig het zwijgen toe. John P. (46) uit Spijkenisse van wie het dna op de lanceerbuis van de raket werd aangetroffen, zegt geen idee te hebben hoe dat komt.

Voormalig Joegoslavië

Voor het Openbaar Ministerie staat vast dat deze drie mannen verantwoordelijk zijn voor het afvuren van een raket van het type dat in voormalig Joegoslavië werd gebruikt om pantservoertuigen te doorboren. Doelwit was het gebouw aan de Teleportboulevard waarin onder meer de redacties van Panorama en Nieuwe Revu zitten. Er was die avond een vrouw aanwezig in het pand, maar zij was toevallig niet op de plek van de inslag en liep dus geen levensgevaar.

Algemeen wordt aangenomen dat de aanslag te maken heeft met artikelen over criminele motorclubs. De drie verdachten zijn lid van Caloh Wagoh Main Triad.

De politie vond kort na de ontploffing de lanceerbuis aan de overkant van de weg. Van het gebouw waar de schutters voor stonden waren ook ruiten gesneuveld, vermoedelijk door de terugslag of de drukgolf. Glasdeeltjes van die ruit werden teruggevonden in de auto’s van John F. en Mike van den B. Bovendien werd op de lanceerbuis het dna van John P. aangetroffen.

’Lang voorwerp’

Mike van den B. geeft wel toe dat hij die avond ‘iemand’ afzette in de buurt van de Teleportboulevard, maar weigerde namen te noemen. Die ‘iemand’ haalde ,,een lang voorwerp” uit de kofferbak en liep ermee weg. Daarna hoorde hij de ontploffing. De ‘iemand’ kwam terug zonder het lange voorwerp, en ging bij Mike van den B. achterin zitten.

,,Ik vroeg wat er was gebeurd, maar hij zei dat ik me met mijn eigen zaken moest bemoeien.” Nu heeft hij spijt dat hij is meegegaan, beweert Mike van den B. Ook zegt hij de raketaanval op de redacties ,,belachelijk” te vinden. ,,Als het dat zou zijn. Ik ben van mening dat journalisten hun werk moeten kunnen doen.”

Voorverkenning

Dat zei Mike van den B. allemaal in een verklaring die hij aan het begin van de zitting voorlas. Op kritische vragen van officier van justitie Carolien Cnossen wilde hij vervolgens geen antwoord geven. Er was hem alleen gevraagd om iemand daar af te zetten, zei hij tegen de rechtbank. Waar hij naar moest uitkijken wist hij niet. Hij gaf toe vlak voor die aanslag ook al eens te zijn meegereden naar de Teleportboulevard, maar dat mocht volgens zijn advocaat Michel van Stratum geen voorverkenning heten.

John P. zegt wel een vermoeden te hebben hoe zijn dna op de lanceerbuis terechtkwam. Dat zou zijn gebeurd doordat hij voor de aanval ,,iemand had begroet”. Maar ook hij weigerde namen te noemen. ,,Ik had naar mijn vrouwtje moeten luisteren”, sprak hij nu berouwvol.

Richard Z. wilde helemaal niets zeggen. Met zijn armen theatraal geheven naar de mensen in de zaal zei hij: ,,Kijk eens wat een show. Dat is toch niet normaal meer? Mijn hele leven wordt geruïneerd. Als er nou nog journalisten waren die de waarheid spraken…”

De drie verdachten horen vanmiddag welke eis de officier van justitie voor ze in gedachten heeft.

Volg de zaak hieronder vanaf 09.00 uur via de tweets van Saskia Belleman.