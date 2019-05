Zaak aanslag Panoramakantoor voor rechter

Het OM kwalificeerde de aanslag vorig jaar als „een aanval op de persvrijheid.” Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam behandelt maandag en dinsdag de strafzaak tegen drie mannen die het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt van de aanslag op het kantoor van Panorama aan de Teleportboulevard in Amsterdam Sloterdijk. Het pand werd 21 juni vorig jaar beschoten met een antitankwapen. Er vielen geen doden of gewonden, maar de schade aan het gebouw was groot. De drie verdachten zijn lid van van motorclub Caloh Wagoh Main Triad.