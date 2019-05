Tot 9 jaar cel geëist voor liquidatiepoging

De twee staan terecht in een groter proces tegen meerdere mannen die verdacht worden van meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Deze zaak wordt de komende twee weken behandeld in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het doelwit van M. en H. was Chafik Yakhlaf, maar als zijn broer Chahid ook geraakt zou worden zou dat „mooi meegenomen” zijn, stond in berichten van de vermoedelijke opdrachtgever Omar L. M. zou volgens het Openbaar Ministerie hebben gezegd dat hij nog nooit had gefaald.

De broers - bekenden uit de onderwereld - wisten november 2015 te ontkomen, maar op oudejaarsdag van dat jaar werden zij alsnog onder vuur genomen in Kerkdriel. Chahid overleefde dat niet.

M. en H. kwamen onder meer door een DNA-match in beeld. Het DNA van M. was op een oordopje en dat van H. op een petje gevonden, vlakbij de plaats waar twee automatische wapens lagen. Ook uit gekraakte telefoonberichten blijkt dat er contact was met waarschijnlijk Omar L., waarin werd gesproken over de broers Yakhlaf. De mannen hebben niet veel over de zaak willen zeggen, maar ontkennen wel.

Strafblad

Beiden hebben een flink strafblad. M. zit sinds zijn arrestatie twee jaar geleden in de cel. H. is op vrije voeten. Hij was niet op de zitting. Volgens zijn advocaat had hij gezegd dat het voor hem niet veilig is om naar de rechtbank te komen.

De zaak gaat dinsdag verder met de behandeling van de liquidatie van Yakhlaf en een liquidatiepoging in Amsterdam in 2016. Op woensdag komt de liquidatie van Eaneas L. in Krommenie in 2015 aan bod.

De strafeis tegen onder meer hoofdverdachte L. staat volgende week gepland. De uitspraak in deze omvangrijke zaak wordt op 26 juni verwacht.