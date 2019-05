Nederlandse vrouw in gezicht geschoten tijdens vakantietrip

Een reis door het natuurschoon van Madagascar kwam een Nederlands echtpaar duur te staan. Ⓒ AFP

Amsterdam - Nog hevig ontdaan zegt Tim Doelman: ..Als er een echte kogel in dat geweer had gezeten, was mijn vrouw nu dood geweest.” Maar de zelfgemaakte kogel die Annelies Doelman tijdens een autorit over het eiland Madagaskar in haar gezicht raakte, bleek te zijn samengesteld uit maïs en schroot en liet dientengevolge louter een lelijke wond achter. En een nog lelijker trauma.