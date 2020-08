A6 dicht na ernstig ongeluk met twee vrachtwagens en personenauto

De hulpdiensten zijn met veel eenheden uitgerukt om te helpen. De politie laat weten dat er in ieder geval twee vrachtwagens, waarvan er een in brand staat, en een personenauto bij het ongeval betrokken zijn. Volgens de ANWB vervoerde een van de vrachauto’s gevaarlijke stoffen. Automobilisten wordt aangeraden om via Heerenveen om te rijden.

Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen, zei een politiewoordvoerder.