Dode en vier gewonden bij ernstig ongeluk A6

In een van de vrachtwagens zouden mogelijk gevaarlijke stoffen zitten, maar dat blijkt niet zo te zijn. Een vrachtwagen vloog in brand en daarbij ontstonden dikke zwarte rookpluimen. De brand is inmiddels geblust.

De snelweg is afgesloten tussen knooppunt Joure en Sint Nicolaasga. Verkeer kan omrijden vanaf Emmeloord of via Heerenveen over de A32 en de A28.