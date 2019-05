Psychiaters: tbs met dwang na insulinemoorden

De advocaten van de 22-jarige A. willen graag de psychiaters en psycholoog horen. De rechtbank ging mee in dat verzoek. Ook willen de raadsheren naast tbs-advies ook weten waarom de gedragsdeskundigen jeugdstrafecht afwijzen. Het Openbaar Ministerie liet weten dat jeugdstrafrecht geen optie is.

De verpleeghulp wordt ervan verdacht vier oudere patiënten zonder noodzaak insuline te hebben toegediend, waardoor ze ziek werden en overleden. In zeven andere zaken wordt hij verdacht van poging tot moord. De verdachte werkte in verschillende verzorgingshuizen in de regio Rotterdam waar hij meermalen zou hebben toegeslagen. Inmiddels hebben zich zeven nabestaanden zich gemeld bij de advocaat die hen bijstaat.

De volgende pro forma-zitting staat gepland op 5 juli.

Volg de zaak vanaf 09.00 uur via de tweets van Gerda Frankenhuis.