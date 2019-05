Verdachte ’insulinemoorden’ voor de rechter

Verder zou hij nog slachtoffers hebben gemaakt die overleefden. Op 17 november 2017 werd A. aangehouden naar aanleiding van het onwel worden van een vrouw in 't Huys te Hoecke in Puttershoek. Zij zou insuline hebben gekregen zonder enige medische noodzaak. Dat slachtoffer overleefde, maar het incident leidde tot nader onderzoek van een eerder geval in hetzelfde verpleegtehuis: dat lichaam moest worden opgegraven.

Nadat de zaak in het nieuws kwam, meldden zich bovendien het Jasmijnhuis en De Riederborgh in Ridderkerk met mogelijke gevallen. In totaal zouden er nu vijftien gevallen zijn onderzocht, waaronder zeven sterfgevallen.

Volg de zaak vanaf 09.00 uur via de tweets van Gerda Frankenhuis.