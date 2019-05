Politiecommissaris ’deed niets wat niet mocht’

LIVE – Verslaggever Mark Mensink is bij de rechtszaak aanwezig. Zijn tweets lees je onderaan dit artikel (vanaf circa 9.30 uur).

Van den E. sprak zich nog niet eerder in het openbaar uit over de verdenkingen. „Ik was enorm verbaasd toen de rijksrecherche bij mij voor de deur stond”, zei hij maandag tegen de rechters in Zwolle over het moment van aanhouding. De oud-politiecommissaris zou zich hebben laten omkopen door de directeur van een beveiligingsbedrijf, Otto V. Ze werkten samen in een stichting rond cameratoezicht.

Beide mannen ontkenden dat er sprake was van belangenverstrengeling.