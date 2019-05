Behandeling verlamde Vincent stopgezet

Het lot van Lambert heeft Frankrijk en zijn familie verdeeld. De man raakte verlamd tijdens een motorongeval in 2008. Zijn echtgenote en meerdere broers en zussen steunen het beëindigen van de behandeling, maar de ouders zijn daar fel op tegen. Zij voerden een jarenlange juridische strijd om dat te verhinderen.

De raadsman van de ouders zegt dat maandag is begonnen met het uitschakelen van de apparatuur die Lambert in leven houdt. Hij spreekt schande over dat besluit. „Het is beschamend. Ze hebben hun zoon zelfs niet kunnen omhelzen.”