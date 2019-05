Hof gelast hervatten behandeling Fransman

De familie gaf een foto vrij van de verlamde man. Ⓒ AFP

PARIJS - Het hof van beroep in Parijs heeft opdracht gegeven de behandeling van de verlamde Vincent Lambert te hervatten. Het hof stelde dat ''alle maatregelen'' moeten worden genomen om de 42-jarige Lambert in leven te houden tot een VN-commissie het dossier van de Fransman heeft bekeken. Hij verkeert al ruim tien jaar in een vegetatieve toestand.